شاهد.. تقدم أعمال محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة لربطها بالممر اللوجيستي السخنة– الإسكندرية

تشهد أعمال تنفيذ محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة تقدمًا ملحوظًا، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتعزيز حركة تجارة الترانزيت في البحر المتوسط.

ويشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث النظم التكنولوجية، بالتعاون مع أحد أكبر الخطوط الملاحية عالميًا، على رصيف بطول 1200 متر من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترًا، وبعمق يصل إلى 18 مترًا، وعلى مساحة تقدر بنحو 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، على أن يمثل نشاط الترانزيت النسبة الأكبر منها، بما يعزز مكانة ميناء الدخيلة كمحور رئيسي لتجارة الحاويات في حوض البحر المتوسط.

وانتهت الجهات المنفذة من أعمال البنية التحتية للمشروع، مع بدء تنفيذ أعمال البنية الفوقية، كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن قدرته على استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر، وبحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن مكونات الممر اللوجيستي المتكامل "السخنة – الدخيلة"، الذي يهدف إلى ربط البحرين الأحمر والمتوسط، حيث سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف عالمي يضم شركتي "هاتشيسون" و"MSC".