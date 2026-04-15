عالم أزهري يحسم الجدل: العروسة غير ملزمة بتجهيز بيت الزوجية | فيديو

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن عدد من المفاهيم الخاطئة المنتشرة في المجتمع بشأن تجهيز بيت الزوجية، مؤكدًا أن الإسلام لم يُلزم المرأة بأي أعباء مالية في هذا الإطار، قائلًا: «كل اللي بنسمعه من نوعية روحي هاتي مطبخ وهاتي أوض، الكلام ده لم يرد في شرع النبي صلى الله عليه وسلم».

وأضاف رضا، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، أن المرأة غير مطالبة بالمساهمة في تأسيس المنزل، موضحًا بالدارجة: «العروسة مش ملزمة تفرش البيت ولا تجيب حاجة»، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الرجل باعتبارها جزءًا من التزاماته الشرعية.

واختتم بالتأكيد على أن بعض المفاهيم مثل «بيت العيلة» و«بيت الطاعة» لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن لكل امرأة الحق في بيت مستقل تعيش فيه بكرامة، وأن على الرجل توفير مسكن مناسب لها، حتى في حالة الانفصال، حيث يلتزم بتوفير مسكن حضانة يليق بالمستوى الاجتماعي للزوجة.