عالم أزهري يحسم الجدل: العروسة غير ملزمة بتجهيز بيت الزوجية | فيديو
انتعاش قوي في موارد الدولار رغم التحديات.. السياحة والتحويلات والأموال الساخنة تُعيد رسم ملامح تعافي الاقتصاد المصري
وليد صلاح عبداللطيف يحذّر شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك: «نتيجة الذهاب سلاح ذو حدين»
شاهد.. تقدم أعمال محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة لربطها بالممر اللوجيستي السخنة– الإسكندرية
ادعو له .. ذكرى ميلاد إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي
36 ساعة قلبت المُعادلة.. الجيش الأمريكي يفرض حصارًا كاملاً على الموانئ الإيرانية
هل النوم بعد صلاة الفجر حرام؟.. الإفتاء: احذروه في هذه الحالة
«جه يكحلها عماها».. «شبانة» يكشف: تصريحات مُتناقضة وضعت اتحاد الكرة في ورطة
«النفقة على قدر دخل الزوج».. محامٍ يحسم الجدل القانوني | فيديو
«شبانة» يكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة المفاجئ
حماية المرضى أولًا .. ماذا يعني تشديد شروط مُزاولة العلاج النفسي؟
كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن عدد من المفاهيم الخاطئة المنتشرة في المجتمع بشأن تجهيز بيت الزوجية، مؤكدًا أن الإسلام لم يُلزم المرأة بأي أعباء مالية في هذا الإطار، قائلًا: «كل اللي بنسمعه من نوعية روحي هاتي مطبخ وهاتي أوض، الكلام ده لم يرد في شرع النبي صلى الله عليه وسلم».

وأضاف رضا، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، أن المرأة غير مطالبة بالمساهمة في تأسيس المنزل، موضحًا بالدارجة: «العروسة مش ملزمة تفرش البيت ولا تجيب حاجة»، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الرجل باعتبارها جزءًا من التزاماته الشرعية.

واختتم بالتأكيد على أن بعض المفاهيم مثل «بيت العيلة» و«بيت الطاعة» لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن لكل امرأة الحق في بيت مستقل تعيش فيه بكرامة، وأن على الرجل توفير مسكن مناسب لها، حتى في حالة الانفصال، حيث يلتزم بتوفير مسكن حضانة يليق بالمستوى الاجتماعي للزوجة.

