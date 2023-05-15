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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تنمية ثقافة الوعي عند الشباب ضد الهجرة غير الشرعية ينهي الأزمة

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أيد النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب، استعداد وزارة القوى العاملة لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتا الى أن البرلمان قام بجهود كبيرة لتغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية خلال الآونة الأخيرة.

الهجرة غير الشرعية جريمة خطرة 

واكد “قرقر” لـ"صدى البلد" أن الهجرة غير الشرعية جريمة خطرة وما يترتب عليها من موت وتجارة أعضاء وغيرها من الجرائم، مشيرا الى أن القانون الحالى والذى سبق وأقره مجلس النواب فى عام 2016 كان سببا في دعم جهود الدولة للحد بصورة كبيرة  من كل أشكال الهجرة غير الشرعية، إلا أن المحاولات ما زالت قائمة من جانب البعض.

 

وأضاف النائب أن الامر يتطلب دراسة أسباب محاولات الشباب وتفكيرهم فى الهجرة غير الشرعية، قائلا: "لا سيما وان من يفكر فى ذلك، يكون على علم بأن  بنسبة 95% إما هيموت أو يتقبض عليه.. ورغم كده بيفكر برضه في الهجرة غير الشرعية".

وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتنمية ثقافة الوعي عند الشباب بعدم التفكير في الهجرة غير الشرعية، وتفعيل دور الإعلام والدراما بكل أشكالها  في مواجهة الظاهرة، منتقدا تضمن بعض الأعمال الدرامية  نماذج هاجرت بشكل غير شرعي وحققت نجاحا كبيرا ما يؤدى الى وجود طموح لدى الشباب بتكرار التجربة.

وشدد النائب وحيد قرقر على أهمية تكاتف كل مؤسسات الدولة  لمواجهة  تلك الظاهرة من جذورها.

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