مياه الفيوم توقع عقد إنشاء شبكة الصرف الصحى ومحطات الرفع

بتكلفة 382 مليون جنيه

وقع اليومالمهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد محى الدين أحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمقاولات عقد تنفيذ إنشاء شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع للتجمع القروى سنهور البحرية ضمن مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

أوضح النجار أن المشروع يتضمن إنشاء ٣ محطات رفع وهى وليدة -السيد رحيل والطماوى بإجمالى طاقة تصميمية تبلغ ١٠٥٥٠ م٣/ يوم ، ويهدف الى خدمة قرى وليدة - السيد رحيل والطماوى باجمالى عدد سكان يبلغ ٤٤٢٧٧ مشيرا الى ان مدة تنفيذ المشروع ١٨ شهر وذلك بتكلفة تبلغ ٣٨٢ مليون .

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، العميد ياسر جلال مسئول السلامة والصحة المهنية ، المهندسة رضا على عبد الله مسئول الإشراف على المشروع ، المهندس عمر صالح مدير التعاقدات بشركة حسن علام للمقاولات، المهندس أحمد الفايد مدير المشروعات ، المهندس أحمد نجم مدير العقود ، المهندس عزت محمود مدير المشروع ، المهندس أحمد راية مدير التنفيذ والعميد محمد الصاوى مدير ادارى .

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