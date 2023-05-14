جامعة الفيوم تنظم ندوة علمية توعوية عن ضغط الدم بالمستشفى الجامعي

شهد الدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الطب، فعاليات الندوة العلمية التوعوية التي نظمها قسم القلب بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع كلية الطب، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد الخشاب رئيس قسم القلب و الدكتور محمد مشاحيت رئيس قسم الباطنة والدكتور هيثم سليمان مدرس أمراض القلب و عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم والدكتور كريم سالم مدرس أمراض الكلى ومدير مستشفي الباطنة الجامعي والدكتور جمعة عبد الرازق أستاذ مساعد أمراض القلب وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ بمستشفى الباطنة الجامعي .

وخلال الندوة تم عمل محاضرات توعوية تفاعلية ألقاها أعضاء قسم القلب للجمهور بحضور عدد من أعضاء هيئة تدريس بقسم القلب و قسم الباطنة بجامعة الفيوم

تضمنت الندوة أيضا أنشطة قياس الضغط والسكر والوزن والطول لعدد من المرضى والحضور ، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات ، بالإضافة إلى توزيع شهادات اجتياز الدورة .

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