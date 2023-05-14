تجديد حبس البلوجر هدير عاطف ومحاضر جديدة بتهمة ترويج العملة

قرر، قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف و 4 أخرين لاتهامهما بالنصب على المواطنين وترويج العملة لمدة 45 يوم أيام على ذمة التحقيقات.

هدير عاطف

وقالت نهى الجندي محامية بعض الضحايا، أنة تم تحرير محاضر جديدة ضد المتهمين فى نيابة الشؤون المالية والتجارية .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.