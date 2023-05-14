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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مولدوفا يناقش فرص التمويل الأمريكية الجديدة لمساعدة بلاده على النمو الاقتصادي

صدى البلد

ناقش رئيس مولدوفا مايا ساندو التمويل الإضافي للتوحيد الديمقراطي والاقتصادي للبلاد مع إيرين ماكي ، المسؤولة البارزة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حسبما ذكر مكتب الرئيس اليوم الأحد.

وقال مكتب ساندو: "ناقش الرئيس مايا ساندو مع إيرين ماكي ، مساعد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأوروبا وأوراسيا ، المساعدة التي قدمتها لنا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مر السنين.. كان هناك أيضًا نقاش حول فرص التمويل الجديدة لمساعدة الحكومة على تسريع ترسيخ الديمقراطية والنمو الاقتصادي من خلال مشاريع البنية التحتية والنقل والقدرة على الصمود".
 

كما شكر رئيس مولدوفا حكومة الولايات المتحدة التي تساعد كيشينيف في تطوير تكنولوجيا المعلومات والزراعة وصناعة النبيذ والصناعات الخفيفة من خلال منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتقوم مولدوفا حاليًا بتنفيذ العديد من المشاريع بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أطلقت شراكة مع كيشينيف في عام 2016.

يشار إلى أنه في الفترة من 12 إلى 13 مايو ، ذهب ساندو إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، التقي خلالها بالعديد من المسؤولين والمشرعين الأمريكيين وألقى كلمة في المؤتمر المولدوفي الأمريكي في شيكاغو.

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