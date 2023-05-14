رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق الإعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق لجنة من أعضاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، فى إطار زيارة على مدار يومي ١٤- ١٥ مايو الجاري، وذلك خلال اجتماع بروتوكولي للمراجعين لكلية الطب البيطري مع رئيس الجامعة للوقوف علي مدي استيفاء معايير الاعتماد التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها علي النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدرتها التنافسية محليا ودوليا وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك بحضور الدكتور نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطري و الدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، كما تضمنت لجنة المراجعين كلا من الدكتور حسين محمود المغربى رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة الدكتور هاني يوسف حسن، والدكتور فكري محمد حسين ، والدكتور عبد الرحيم حسين عبد العظيم. و الدكتور عبدالله مرواد منسق الزيارة.

رحب الدكتور خالد الدرندلى بأعضاء اللجنة فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدا حرص الجامعة على تطوير أدائها وقدرتها المؤسسية، والتقييم المستمر للعملية التعليمية، طبقا للمعايير الأكاديمية والبحثية والأنشطة العلمية، ودورها فى خدمة المجتمع، ضماناً لجودتها واستعداداً لحصولها على الإعتماد، مشيدا بدور كلية الطب البيطرى فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال القوافل البيطرية لمختلف قرى محافظة الشرقية.

فيما أشاد الدكتور حسين المغربى رئيس اللجنة بالدور الذي تقدمه كلية الطب البيطرى من خلال القوافل البيطرية بما لها دور هام التدريب الميداني للطلاب، وما لها من أثر ايجابى على المجتمع.

جدير بالذكر أن اللجنة منوط بها الزيارة الميدانية بكلية الطب البيطري والوقوف علي كافة الأنشطة التعليمية البحثية والمجتمعية ومناقشتها بالكلية من خلال المقابلات الفردية والجماعية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي المجتمع المدني ومناقشة كافه التجهيزات التي تحظي بها الكلية التي يتيح لها التعامل مع كافة التحديات المختلفة والخدمات التي تقدمها لمحافظة الشرقية بوجه خاص، وتبنيها العديد من الدورات والبرامج التي تؤهل الكوادر البشرية لتقديم أفضل الخدمات