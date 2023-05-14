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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُتابع أعمال التطوير الجارية بشوارع منيا القمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول ، وكذلك رفع الاشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الإنضباط للشارع مع المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة في ساعة متأخرة من مساء أمس لمركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد منطقة كورنيش المدينة والتي تمثل متنفساً للمواطنين لقضاء أجازاتهم وعطلاتهم الرسمية ، مشددا على أشرف عامر رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لنظافة المقاعد الرخامية والبرجولات المخصصة لجلوس المواطنين وتشغيل أعمدة الإنارة، ومراجعة المطالع والمنازل على رصيف الكورنيش لسهولة حركة ذوي الهمم.

وانتقل محافظ الشرقية، لمتابعة الاعمال التمهيدية اللازمة لرصف شارع العمدة وذلك بعد أن تم الإنتهاء من نقل أعمدة الإنارة وكافة المرافق بالشارع بدءا من كوبري البطل وصولاً لشارع هندسه الري للبدء فورا في أعمال توسعته ورصفه مع إقامة رامب لذوي الهمم لمساعدتهم في التنقل باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

كما حرص المحافظ ، على تفقد شارع هندسة الري للإطمئنان علي انتهاء اعمال الرصف بالشارع وانارته لتسهيل حركة السيارات والمارة مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

وسيرا على الاقدام توجه محافظ الشرقية لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة بشارع سيد مرعي والتأكد من رفع الاشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وكذلك متابعة اعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع العيسوي ورصف شارع التأمين الصحي، مشيدا بأعمال التطوير والتوسعة الجارية بشوارع المدينة والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

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كما شهدت جولة محافظ الشرقية بشوارع مدينة منيا القمح لقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة.

وفي نهاية الزيارة ، أشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل رئاسة المركز في متابعة مشروعات الرصف والتطوير والتجميل لظهور المدينة بالمظهر اللائق وكذا إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة لهم وخلق حالة من الانضباط بالشارع.

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