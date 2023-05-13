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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 395.5 ألف طن قمح للصوامع والشون بالشرقية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٣٠٠١ طن و ٧٨٦ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٣٩٥٥٥٧ طن و ٩٦٧ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

 أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

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وأكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٢٦٥٠٠٨ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان  لافتاً إلي ضرورة إلتزام  المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ،  موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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