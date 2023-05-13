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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية موسعة عن محصول القطن.. صور

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة ومعهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية موسعة عن زراعة محصول القطن في حضور الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالوزارة والدكتور محمد أبو اليزيد والدكتور سامح سلطان معهد بحوث القطن والمهندسة منى عامر فوزى بالإدارة المركزية للإرشاد بالمديرية والمهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس اشرف الدمرداش مدير عام الارشاد والمهندس احمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية والمهندس محمود الشناف اخصائي القطن بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بالمديرية وعدد من المزارعين.

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أضاف وكيل زارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه وكذلك الحديث عن سعر الضمان المبدئي للمحصول والذي يعد من أبرز القرارات التي أعلنتها الحكومة حيال الذهب الأبيض بـمبلغ 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة ليكون دافعًا جيدًا لمضاعفة إجمالي المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض وزيادة حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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الادارات الزراعية الأسمدة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدخل القومي الاكتفاء الذاتي الأساليب العلمية الطرق الحديثة الزراعة والري المحاصيل الزراعية

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