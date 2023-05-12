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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية: تطوير قسم الكلي الصناعي في الغار بـ450 ألف جنيه

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مركز الغسيل الكلوي بالغار، التابع لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين به، وأعمال التطوير الجارية بالمركز.

وكيل صحة الشرقية يناقش إجراءات مكافحة العدوى

ولاحظ وكيل وزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمركز، غياب طبيبة وفني معمل وفني أشعة عن النوبتجية، ووجه بتوزيعهم خارج المستشفى وفقاً لحاجة العمل، وتوزيع فني المعمل إلى بنك الدم التجميعي بمستشفى منيا القمح المركزي لسد العجز، متفقدا قسم الحضانات وموجهاً بعدم وضع أي مستلزمات علي الحضانة، زيادة عن الاستهلاك اليومي للطفل، وذلك بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم الكلي الصناعي لرفع كفاءته، والذي يضم ٣٤ ماكينة غسيل كلوي، ويقوم بخدمة ٥٦ مريض كلي، والوقوف على نسب التنفيذ، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال لخدمة المرضي، والبالغ التكلفة التقديرية لها ٤٥٠ ألف جنيه دعم من الإعلامي طارق علام.

كما وجه الدكتور هشام مسعود بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض الرواكد والكهنة، وتشكيل لجنة لدراسة إمكانية استغلالها من عدمه، كما تلاحظ وجود مياه مجمعة مسربه من خارج المركز، موجهاً بسرعة المعالجة، بعد معرفة أسباب التسريب والعرض على وكيل الوزارة.

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الخدمات الطبية الأقسام الطبية الزقازيق الشرقية صحة الشرقية قسم الحضانات غسيل كلوى مركز الغسيل الكلوي

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