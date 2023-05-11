وكيل صحة الشرقية يناقش إجراءات مكافحة العدوى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، في حضور مدير عام الصيدلة، ونائب مدير عام الطب العلاجي ومدير مستشفى القنايات المركزي، ومدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، ونائب مدير مستشفى القنايات للشئون الوقائية، ومسئولة مكافحة العدوى بالمستشفى.

تناول الاجتماع مناقشة خطة عمل إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، والخطة الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ووجه وكيل الوزارة بتوحيد مواعيد الجرد "التطهير" الروتينى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ووضع جداول ثابتة لأعمال التطهير، واطلاع المديرية عليها لمتابعة هذه الأعمال، مع تكليف مدير مكافحة العدوى بتدريب جميع المسئولين من الإدارات الفنية المختصة بالمديرية علي أحدث معايير وسياسات مكافحة العدوى، مع وضع آلية لترشيد استهلاك مستلزمات مكافحة العدوى، ومنع الهدر بما لا يؤثر على كفاءة وصحة الإجراءات، وتدريب الخدمات المعاونة على طرق التنظيف السليمة، والتعامل مع الانسكابات الدموية بطريقة صحيحة وآمنة مع تحليل نقاط الضعف والقوة، والعمل على تلافي أي سلبيات، مع وضع آلية لتغليف آمن ومؤقت للأجهزة التى تم تطهيرها، على أن يتم نزع الغلاف واستخدام الجهاز عند الحاجة.

كما تم مناقشة توفير الكميات اللازمة من مستلزمات مكافحة العدوي، ومدي احتياجات المستشفيات، والمخزون الاستراتيجي لها، ووجه "مسعود" على حصر ومتابعة الأعطال للأجهزة الطبية، وأجهزة التعقيم المركزي وسرعة إصلاحها.

وفي سياق آخر وفي نهاية الاجتماع قام فريق مكافحة العدوى بمستشفى القنايات المركزي، بإهداء وكيل وزارة الصحة بالشرقية، درعاً تذكارياً إيماناً منهم بدوره الكبير والفعال في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، ومساندته المستمرة لكل فرد بالقطاع الصحي، ويأتي ذلك تزامناً مع احتفال المستشفى باليوم العالمي لغسل الأيدي.