وكيل صحة الشرقية يتفقد مخازن التموين الدوائي بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مخازن التموين الدوائي بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من انتظام سير العمل بها، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حالياً بالمخزن الرئيسي، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ التي تمت، ومدى الالتزام بخطة التطوير.

تفقد وكيل الوزارة المباني المختلفة بالمخزن الإقليمي، وتابع الأعمال الإنشائية والترميمات التي تتم لتوسعة ورفع كفاءة مخازن الأدوية، وذلك بتكلفة تقديرية تقارب 5 ملايين جنيه، دعماً من ميزانية المديرية، مشدداً على مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال بعد تقسيمها على عدة مراحل لعدم تأثر الخدمة، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد، كما وجه مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرة التموين الدوائي بالمديرية، بمتابعة الخطة التنفيذية.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود مخازن المستلزمات الطبية والوقائية، ومخزن أدوية الأزمات والكوارث، والإستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر الأصناف المختلفة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة، ووجه بتوزيع مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والمحاليل علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالكميات اللازمة، وفقاً لخطة العمل ومؤشرات الأداء ونسب التردد عليها، مع التأكيد على متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة قبل إنتهاء الكميات بوقت كاف.

كان وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه سابقاً بتشكيل "لجنة معاينة" من المديرية، لتقييم الحالة الإنشائية للمخازن، وتحديد درجة مطابقتها لإشتراطات السلامة والصحة المهنية، مكلفاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بإنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المخازن، وتوسعتها بما يسمح بفصل مخازن التموين الطبي عن مخازن التموين الدوائي، ونقل الأماكن الملحقة داخل ديوان المديرية للموقع الحالي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.