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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 367326 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد القمح   2023 بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على مسئولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بشون وصوامع المحافظة.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال جميع السعات التخزينية المملوكة لها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.

وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 16332 طنا و956 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 367326 طنا و893 كيلو قمح، مشيرة  إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

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فيما أكد المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  240400 فدان حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا. 

وشدد على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.  

وأكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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