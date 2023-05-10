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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رابطة المرأة العربية بالشرقية تختتم فعاليات التدريب المؤسسي لمشروع تمكين المرأة|صور

صدى البلد

أختتمت رابطة المرأة العربية برئاسة المهندسة فاطمة بدران فعاليات تدريب مشروع تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الانسانية بالتعاون مع شركاء من الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمحافظة الشرقية، حيث بدأ اليوم الختامي بتدريب بناء القدرات للجمعيات الشريكة بالمشروع على المنهج الحقوقي في التنمية.

وأكدت الدكتورة مني علي الدين، مدير مشروعات رابطة المرأة العربية ان التدريب أقيم  بمقر مؤسسة هند حازم لتنمية المجتمع بمدينة الزقازيق واستمر لمدة يومين وناقشت الجمعيات والمؤسسات الاهلية أهمية التنمية فى عمل الجمعيات ودور منظمات المجتمع المدنى فى دعم كل فئات المجتمع خاصة المرأة والفتيات ذوى الاعاقة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الصدر بالزقازيق

وأضافت فاتن عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية بالشرقية انه في ختام التدريب قام ياسر سمير مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بتكريم ممثلي الجمعيات المشاركة حيث أثنى على التدريب وأهميته ودور الجمعيات فى تطبيق الاستراتيجيات الوطنية.

وأشارت الي انه يأتى هذا التدريب فى إطار سلسلة من اللقاءات تستهدف بناء القدرات المؤسسى للجمعيات بمحافظة الشرقية، فى ضوء رؤية  ورسالة رابطة المرأة العربية بأهمية تبنى الكوادر والقيادات مفاهيم التنمية القائمة على تمكين الفئات المهمشة فى المجتمع خاصة فى القرى والمناطق الريفية.

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ادارة الجمعيات التضامن الاجتماعي الجمعيات والمؤسسات الزقازيق المؤسسات الأهلية المرأة العربية المجتمع المدني اليوم الختامي

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