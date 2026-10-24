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رئيس الوزراء: خفض كثافات الفصول إلى 41 طالباً.. وزيادة عدد الجامعات لـ 131
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: خفض كثافات الفصول إلى 41 طالباً.. وزيادة عدد الجامعات لـ 131

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود زيدان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نجحت في خفض متوسط كثافات الفصول الدراسية ليصل إلى نحو 41 طالباً مقارنة بكثافات سابقة تجاوزت 70 و75 طالباً وفي بعض الأحيان 100 إلى 120 طالباً. 

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جرى إطلاق مبادرة لتعيين 150 ألف معلم، وتنفيد نحو 152 ألف فصل جديد للمساهمة في حل أزمة التكدس، فضلاً عن التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين، المدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية والفنية.

 القفز بعدد الجامعات إلى 131 جامعة وتطوير المستشفيات الجامعية

وأعلن رئيس الوزراء أن عدد الجامعات في مصر ارتفع من 50 جامعة في عام 2014 ليصل حالياً إلى 131 جامعة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى طفرة مماثلة في القطاع الصحي بارتفاع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 154 مستشفى. 

وأوضح أن التوسع شمل إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة تناسب متطلبات سوق العمل وتمكن طلاب التعليم الفني من استكمال مسيرتهم الجامعية، على غرار الجامعة المصرية اليابانية.

مدبولي أخبار توك شو رئيس الوزراء رئيس محلس الوزراء

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