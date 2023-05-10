وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الصدر بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، بعد تفقد الخدمة الطبية بمستشفى الإبراهيمية، وافتتاح قسم الصيدلة الإكلينيكية بها.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي منها الاستقبال، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة بالأقسام الطبية الحرجة، كما تفقد قسم الأشعة، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية به، وقسم المعامل، للتأكد من تنفيذ التعليمات التي وردت بالزيارات السابقة، والخاصة بنقل غرفة سحب العينات للعيادات الخارجية للتيسير علي المرضى، مع إعادة ترتيب وتنظيم المعامل، بما يتناسب مع معايير الجودة.

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العناية، وقام بمناظرة الملفات الطبية لهم، والتأكد من عمل كافة العروض الطبية للمرضى، مؤكداً على أهمية عمل مزارع الدم للمرضى لتحديد النوع المناسب لهم من الأدوية والمضادات الحيوية، والتعجيل بفترة الاستشفاء والعلاج، وترشيد استهلاك الأدوية، مع التأكيد على أهمية تواجد سجل الترصد وتدوين كافة البيانات به بالعنايات المركزة، ونقل الحالات المرضية المحسنة بالعناية للأقسام الداخلية، وفقاً للتشخيص الطبي لهم والبروتوكولات المحددة، ومعايير الجودة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى بالمستشفى، ومؤكدا على ضرورة تنظيم حركة دخول وخروج المرافقين أثناء الزيارات، والإلتزام بسياسات الزيارة، لمنع تكدس المرافقين والحفاظ على خطوط السير، ومعايير مكافحة العدوى.