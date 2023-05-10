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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 64 حالة تعدي علي مساحة 9 آلاف و840 متر مباني و15 فدان و16 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 40 حالة تعدي علي مساحة 9 آلاف و840 متر مباني و24 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك علي مساحة 15 فدان و 16 قيراط و 24 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة، وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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