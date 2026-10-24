انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على املاك الدولة بالمحافظات.. اليوم

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف.. انطلقت المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات اليوم في المحافظات.

وقد أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في هذا الإطار انطلاق أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، اعتبارًا من اليوم السبت 24 أكتوبر، التي تستمر حتى 13 نوفمبر المقبل.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة وإزالتها في المهد.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه المحافظ بتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لأعمال الإزالة، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها، وحماية الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

بني سويف

انطلقت " اليوم" أولى حملات المرحلة الثالثة من الموجة 30 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، ضمن سلسلة الحملات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراض أملاك الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار السكرتير العام كامل على غطاس، إلى تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بمتابعة سير العمل في المرحلة الثالثة، والتي انطلقت اليوم السبت 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المُقبل، وذلك في ضوء الالتزام بالجدول الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لتغطية كافة مراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أغسطس حتى 18 سبتمبر الماضيين، تلتها المرحلة الثانية التي جرى عقدها في الفترة من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة المقرر عقدها في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى منتصف نوفمبر المقبل.