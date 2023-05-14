نور: أحترم مخرج مسلسل الكبير أوي.. واستمتعت بمشاركتي كضيف شرف فيه

قالت الفنانة نور، إنّها تحاول تقديم أدوار مختلفة لا تشبه بعضها البعض، حيث تستمتع بعملها، كما أن الجمهور يمل من الفنانين الذين يكررون الأدوار، لذلك فإنها تقدم لايت كوميدي، دراما، وغيرها من الأدوار.

وأضافت "نور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "المهم هو ان النص يكون مميزا، في الصيف سيتم عرض فيلم بيت الروبي، أجسد شخصية الدكتورة إيمان، وأتمنى من الله عز وجل أن يعجب الناس".

وتابعت: "دور إيمان مختلف له أبعاد كثيرة والفيلم يعالج مشكلات كثيرة بالمجتمع، دوري يتحدث عن الشيء ونقيضه وكيف نصحح المطار ونتعامل مع قرار اتخذناه في الماضي ولم يعد يناسب الوقت الحالي، الفيلم مخن إخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي وأتمنى من الله عز وجل أن يعجب الناس".

وأشارت، إلى أنها تتعامل باحتراف حيث تذاكر دورها وتحاول تجسيده بشكل جيد، ولكن، عندما تربط علاقات وطيدة بين أفراد فريق العمل فإنهم يمنحون كل ما في وسعهم من أجل إنجاح العمل، مشددةص على أن الإخلاص يجب أن يكون موجودا في كل الأدوار حتى لو لم تكن مركبة.

وأوضحت، أنها كانت ضيفة شرف في مسلسلات رمضان، حيث كانت ضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي 7: "اتبسطت جدا في هذه التجربة، أحترم مخرج العمل وأحب فريق العمل، أحببت هذه التجربة وكانت قريبة من القلب، وأتمنى أن تكون مشاركتي أعجبت الناس".