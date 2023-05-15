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الصحف السعودية| الجوازات تبدأ في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة.. ارتفاع إيرادات التموين في الخطوط السعودية إلى 1.3 مليار ريال

الصحف السعودية
الصحف السعودية

تناولت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

بلغ إجمالي المستفيدين من المشاريع الإنسانية والتنموية المختلفة في السعودية، لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية أكثر من 139 ألف شخص موزعين على نحو 60 مدينة وقرية، في 13 منطقة إدارية في السعودية، بحسب ما كشفته إنجازات المؤسسة على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، خلال العام الماضي 2022.

وجاءت إنجازات المؤسسة بالتعاون مع 113 جهة منفذة، وستة من شركاء النجاح؛ وزارة الحج والعمرة، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ومنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى مؤسسة «اقرأ» الإنسانية، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء).

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وأوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشيخ عبدالله صالح كامل أن «مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية مؤسسة غير ربحية، تبادر في دعم حلول أصيلة ومبتكرة للمساهمة في بناء مجتمع منتج ومتكافل، وتنطلق أعمالها من ارتباط مؤسسها بوطنه أولاً، وعالمية شخصيته لتحقيق رسالته النبيلة في إعمار الأرض ونشر النماء وتحقيق الاستدامة للمجتمعات الإنسانية، فضلاً عن بث روح التكافل والتضامن، بما يتوافق مع اهتمامات الرؤية الوطنية والحاجات والتحديات المتغيرة عالمياً، كما تسعى إلى الحفاظ على إرث مؤسسها عبر تكامل أهدافها والشراكات في أعمالها، لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود».

وفي خبر آخر، بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام «أجير»، خلال فترة موسم حج 1444.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة «أبشر أفراد» تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

صحيفة المدينة

طلع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة على إنجازات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، وذلك خلال استقباله أمس رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي وأعضاء الجمعية.

واطلع بن جلوي خلال اللقاء على عرض موجز عن إنجازات الجمعية المتمثلة في حصولها على العلامة الكاملة في الحوكمة وشهادتي الآيزو في نظام إدارة الجودة ونظام إدارة المؤسسات التعليمية كأول جهة خيرية بالمملكة، بالإضافة إلى حصولها على جائزتي التميز في العمل الخيري، فئة المشاريع وفئة المنشآت، وهنأهم سموه بهذه الإنجازات، متمنياً لهم التوفيق.

يذكر أن الجمعية تأسست عام 1396هـ، وتتمحور رسالتها عبر ربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم وتشجيع الإبداع والمبادرات.

وفي خبر آخر، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مسمى «حي الملك سلمان» على حيّي «الواحة» و «صلاح الدين» وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها، وذلك امتدادًا لحرص سموه الكبير ودعمه لتنمية المدن، وتحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.

ويقع الحي في قلب العاصمة الرياض بمساحة 6.6 كيلومتر مجاورًا لحديقة الملك سلمان، ويُعد تطويره رافدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم.

ويعمل المشروع على تحقيق عدد من المستهدفات منها؛ رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

صحيفة الوطن

ارتفعت إيرادات التموين في الخطوط السعودية إلى 1.3 مليار ريال خلال 2022، بزيادة قدرها 46.6%، مقابل 938 مليون ريال في 2021، بينما وصـلت الأرباح إلى 439 مليون ريال قبل الزكاة وضريبة الدخل، مقابل 251 مليون ريال بـ2021.

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وأشار تقرير للخطوط السعودية إلى أن قسم تموين الطائرات شهد زيادة تصل إلى 88%. كما شهد أداء صالة الفرسان الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وصالات «ويلكم لاونج» في الرياض والمدينة المنورة وجدة، نمو الإيرادات، التى تجاوزت 101.9%.

تناول التقرير ضخ استثمارات كبيرة في استخدام الآلات المتخصصة من أجل الارتقاء بالكفاءة، والاستعاضة عن عدد من العمليات التي كانت تجرى يدويا فيما مضى، وزيادة التحول الرقمي في عمليات التوثيق اليدوي، وتحسين مشاركة المعلومات في مجال التكنولوجيا، وكان من نتائج ذلك تحقيق مكاسب كبيرة من خلال زيادة الكفاءة، وتحسين توافق المنتجات، حيث يتوقع حصاد المزيد من النتائج المثمرة، كون المشروع لا يزال قائما، ولم يتم الانتهاء منه بعد.

وفي خبر آخر، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن توفير أكثر من 185 ألف وظيفة في تقويم الرياض خلال 8 أشهر.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدعم من سمو سيدي ولي العهد تم توفير أكثر من 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لشبابنا وبناتنا في تقويم الرياض خلال 8 أشهر والقادم أكبر".

السعودية وزارة الحج والعمرة القران الكريم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الرياض

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