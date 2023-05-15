السعودية تستضيف مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين .. يونيو القادم

تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات خلال الفترة 11 -12 يونيو 2023 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض, وذلك في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال والقادة والتنفيذيين من العديد من الدول العربية، وذلك لمناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.



يهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية إلى استكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات منها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن الإستراتيجية وغيرها بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.



ويستعرض المؤتمر من خلال الجلسات الرئيسية التي يشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص الفرص الاستثمارية وأكثر من 2000 مشارك من قادة القطاع الخاص والشركات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة والمعادن الإستراتيجية وغيرها من القطاعات الرئيسية، إضافةً إلى عدد من الجلسات الجانبية المخصصة لقطاعات معينة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين لاستكشاف خدمات الدعم الرائدة عالميًا المتاحة على منصة "استثمر في السعودية".



330 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي الصين

يذكر، أن حجم التبادل التجاري العربي الصيني بلغ أكثر من 330 مليار دولار أمريكي لعام 2022، وتشهد التجارة بين المملكة والصين نمواً متسارعاً، وتعد أكبر شريك تجاري للمملكة بحجم تجارة ثنائية بين البلدين بلغ 106.1 مليارات دولار في عام 2022، وتسعى وزارة الاستثمار إلى تمكين وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم ومنها الشركات الصينية عبر تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات والحوافز للمستثمرين.