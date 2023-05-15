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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"العميل المبتسم".. زيارة زيلينسكي إلي لندن تثير غضب البريطانيين

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ندد قراء صحيفة “اديلي ميل” البريطانية، بزيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى المملكة المتحدة ومقابلة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وكتب أحد المستخدمين: "العميل المبتسم يحب إنفاق أموال الآخرين".

وأضاف آخر: “سوناك خائن لشعبه يخدعنا جميعًا ويوصلنا إلى الفقر من أجل دولة مارقة".

وكتب آخر: "إنه هنا لأن الولايات المتحدة طلبت منه ألا ينتظر المزيد من الأموال أو الأسلحة”.

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وأضاف آخر: "لا عجب.. كل المتسولين يتجهون إلى المملكة المتحدة”.

وكتب آخر: "هذا ليس صراعنا يا سوناك. لن يتوقف زيلينسكي أبدًا عن طلب المزيد والمزيد".

ويقوم زيلينسكي بجولة في أوروبا ووصل اليوم إلى لندن، حيث يعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

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