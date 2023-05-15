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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شفاء الأورمان بالأقصر.. أول مستشفي أورام بمصر تنشر بحثا عن البصمة الكربونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حققت مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان بالاقصر، نجاحا جديدا يضاف الى سلسلة النجاحات التي تحققت طوال الفترة الماضية، وذلك كأول  مستشفي أورام  تنشر ورقة بحثية تتعلق بالبصمة الكربونية داخل مؤسسات الرعاية الصحية بمصر.

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وقال محمود عبد الستار مدير ادارة السلامة والبيئة، إن مستشفي شفاء الاورمان تولى اهتماما خاصا بالقضايا البيئية المعاصرة ، وتجلي ذلك في حرص المستشفي على الحصول علي شهادة التميز الذهبي للمنشآت الخضراء من هيئة الاعتماد والرقابة كأول مستشفي مصرية تحصل علي الشهادة وتجتاز المعايير الوطنية الخاصة بالمستشفيات الخضراء التي تم وضعها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO وذلك تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية (2030) المحور البيئي الذى تحرص عليه إدارة المستشفى للعمل على المساهمة في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة وخفض غازات الاحتباس الحرارى ومكافحة التغيرات المناخية .

 

واضاف ان مستشفي شفاء الأورمان، قامت مؤخرا بنشر ورقة بحثية بعنوان" الادارة المستدامة للحد من البصمة الكربونية في مؤسسات الرعاية الصحية" كأول مستشفي أورام مصرية تنشر ورقة بحثية تتعلق بمكافحة التغييرات المناخية، وخفض قيمة الانبعاثات.

وأوضح انه تم اعداد الورقة البحثية من خلال فريق عمل المستشفي بمشاركة واشراف استشاري البيئة د/ محمد محمود شحاتة، احد ابرز رموز وأقطاب واستشاريي البيئة بمصر والرئيس السابق للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد، بالتعاون مع فريق المستشفى الذي ضم م/مصطفي بشاري إدارة الصيانة والمشروعات، د/ احمد كريم، إدارة الخدمات المساندة، م/ محمد حسين، ادارة الصيانة والمشروعات.

وتناولت الورقة تقدير قيمة البصمة الكربونية المكافئة للمستشفي طبقا لمعايير النطاق الاول والثاني من بروتوكول حصر غازات الاحتباس 
الحراري التي تعد المسؤولة عن الآثار المتعلقة بتغيرات المناخ كأحد أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات الرعاية الصحية، فضلا عن تضمن البحث للاجراءات التي تم اتخاذها من خلال المستشفي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .

من جانبه أوضح الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي للمستشفى ، ان اهتمام المستشفي بنشر الاوراق البحثية يأتى ايمانا منها بضرورة الاضطلاع بدورها المجتمعي ومشاركة تجربتها الخاصة بتقدير قيمة بصمتها الكربونية مع سائر منشأت الرعاية الصحية بمصر للاستفادة منها.

 وأكد أن ادارة المستشفى وفرت لفريق العمل الدعم المتواصل خلال جميع مراحل البحث وحتي الانتهاء بنشره.

من جانبه وجه محمود فؤاد ، الرئيس التنفيذى، لمؤسسة شفاء الاورمان، التحية لفريق العمل بمستشفى شفاء الاورمان، بعد النجاح الجديد ، كاول مستشفي اورام بمصر تقوم بنشر ورقة بحثية علمية  بعنوان " الادارة المستدامة للحد من البصمة الكربونية بمؤسسات الرعاية الصحية" وذلك تأكيدا وترسيخا لاتباع المنهج العلمي الذى تحرص المؤسسة على اتباعه، والذى ساهم من قبل  فى حصول المستشفى علي شهادة التميز الذهبي للمنشآت الخضراء، وكذلك أول مستشفي بمصر تقوم بتوريد ناتج فرم وتعقيم المخلفات الطبية لمصانع الاسمنت لاستخدامه في تطبيقات الصناعة.

الأقصر الاحتباس الحراري البصمة الكربونية التغيرات المناخي المستشفيات الخضراء هيئة الاعتماد والرقابة مؤسسة شفاء الأورمان مؤسسات الرعاية

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