تموين الأقصر: توريد 1758.3 طن قمح محلي إلى بنكر إسنا

تواصل مديرية التموين بمحافظة الأقصر ولجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ اجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها ١٧٥٨.٠٢٩ طن قمح محلي ببنكر اسنا.

وقامت مديرية تموين الاقصر باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "اسنا - ارمنت" والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 الف طن موزعة كالاتي : 28 الف طن بشونة وبنكر اسنا + 6 الاف طن بصومعة وشونة ارمنت وانه تم تبخيرها و تجهيزها تمام التجهيز من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي الى تسهيل عملية التوريد .



جدير بالذكر أنه تمت الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على حافز اضافي لتوريد القمح ليصل سعر الأردب وزن 150 كيلوجرام إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، والتي تعتبر خطوة هامة لتحفيز المزارعين، وأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ،والذي يساهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يساهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية و تحقيق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي.

الأمر الذي يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج، كما سيشجع أيضا المزارعين على التوسع في زيادة المساحات المنزرعة أقماح مستقبلا.



ومن المتوقع ان تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف

وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي ( الفترة الاولى ) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - ( الفترة الثانية ) ومن الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساءا .



وفي حالة وجود اي تزاحم سوف يتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين

وفي حالة وجود مزارعين في اماكن بعيدة عن المواقع التخزينية " اسنا – ارمنت " سوف يتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الاقصر كما تم في العام الماضي.



وتعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد