تكريك وتطهير المجرى السياحي في الأقصر وإرشادات لمنع شحوط البواخر

شهدت محافظة الأقصر هذا العام موسم سياحى متميز وارتفعت نسبة الأشغال السياحى عن معدلاتها ، ومن أهم الأسباب التى ساعدت على هذا اهتمام الدولة بتطهير وتكريك المجرى السياحى منعا لشحوط البواخر.

وقال المهندس محمد عبد الوهاب مدير مشروع التكريك بالنقل النهري بالأقصر، إن شركة النقل النهري مستمرة في العمل لتكريك المسار الملاحي الشرقي والغربي، لتفادى تكرار شحط البواخر، كما يتم تنظيم مرور العائمات أيام الرحلات الأحد والثلاثاء والجمعة بالمجرى الملاحي.

وأضاف أن الهيئة العامة النقل النهري لأعمال التكريك بالأقصر قامت من خلال شركة الكراكات المصرية بقيادة مدير منطقة قبلي مهندس الهيثم طلعت بتحديد مناطق التشغيل الاختناقات الملاحية من خلال معهد بحوث النيل استشاري الهيئة وتم استخدام كراكة بحرية وحفارات محملة علي صالات لتنفيذ الأعمال.

واشار إلى أنه تم انجاز ما يقرب من نصف الأعمال في وقت زمني سريع تحت إشرافى الشخصي وفي ظل تواجد اللواء مفيد صلاح شحاتة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة النقل النهري وتم تكريك المسار الملاحي بطريقة عملية وسريعةلعدم وجود اي حالات شحوط وعدم وجود تكدس أثناء سير العائمات السياحية.

جدير بالذكر أن المجرى الملاحي صمم من خلال استشاري الهيئة العامة للنقل النهري ومعهد بحوث النيل القائم بالاستشارات الفنية بنهر النيل والمتبع لعرض المجرى الملاحي بأسوان والأقصر 100متر ، وإذا حدثت أي تغيرات أو تعديلات، قد يعدل العرض إلى 70 مترا، للسماح بمرور البواخر.