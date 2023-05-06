رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع لجنة المنشآت لمتابعة خطة تنفيذ المشروعات الجديدة

ترأس دكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات الإنشائية الجديدة الجاري تنفيذها بمنطقة المئة فدان، بمدينة طيبة شمالي الأقصر.

ناقشت اللجنة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمشروعات الجديدة بجامعة الأقصر، ورفع كفاءة المنشآت القائمة؛ وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقررت اللجنة برئاسة الدكتور حمدي حسين، إعادة تأهيل مراكز الاختبارات الإليكترونية بكليات الجامعة، لتصبح علي أعلى مستوى من التجهيزات، والبنية التحتية، وكذلك الأجهزة والتقنيات الحديثة؛ بما يسهم في تطوير طريقة القياس والتقييم للطلاب؛ لمواكبة التحول الرقمي، الذي يشهده العالم في كافة القطاعات.