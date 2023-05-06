داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

تستضيف الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Dani Clos أحد أشهر قائدي "الفورمولا وان" بإسبانيا، والذي يعد أيضا أحد أشهر المدونين الإسبان الذين يحظون بنسبة متابعة عالية علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويزور داني كلوز مصر في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري، خلال الفترة الحالية وحتي 8 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات السياحة العاملة فى السوق الإسباني.

وتأتي زيارة داني كلوز لمصر للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري.

من جانبها، أشارت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أنه تم تنظيم برنامج سياحي مميز لـ Dani Clos وأسرته يتيح لهم زيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان من خلال رحلة نيلية علي متن أحد البواخر السياحية للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة وما يوجد من آثار مصرية قديمة علي جانبي نهر النيل .

وأشارت إلى أن الزيارة بدأت بجولة بمنطقة وادي الملوك الأثرية بالأقصر حيث مقابر ملوك الدول الحديثة، ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري وتمثالي ممنون، بالإضافة إلى زيارة معبد الإله حورس بإدفو.

كما قام Dani Clos وأسرته بزيارة معبد كوم أمبو ومنطقة المسلة الناقصة بأسوان، بالإضافة إلى معبد فيلة والسد العالي .

وتوجه داني كلوز لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والجيزة لزيارة قصر البارون إمبان، والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المركبات الملكية بالقاهرة.

ومن المقرر تنظيم لقاء لـ Dani Clos في نادي السيارات والرحلات المصري بمشاركة بعض لاعبي الفورمولا المصريين.

داني كلوز يزور مصر

داني كلوز يزور مصر

داني كلوز يزور مصر

داني كلوز يزور مصر