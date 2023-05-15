من داخل الجيم .. نادية الجندي بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة نادية الجندي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام .

وظهرت نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية داخل الجيم وعلقت على الصور قائلة: "مساء الجمال والسعادة والرياضة ، وأجمل اللحظات الحلوة مع صديقاتي ".

ويذكر أنه قد نشرت الفنانة نادية الجندى مقطع الفيديو الذي تتحدث فيه زينة عنها خلال استضافتها فى برنامج حبر سرى للإعلامية أسما إبراهيم والذى عبرت فيه عن حبها الشديد لنادية الجندى وأن يمكن أن تشارك فى عمل معها يكون من بطولة نجمة الجماهير.

واكتفت نادية الجندى بالتعليق على الفيديو قائلة : حبيبة قلبى.

وأشادت زينة، بالفنانة الكبيرة نادية الجندي، قائلة "لو طلبتني في دور عاشر هوافق فورا".

وقالت زينة "أنا بحب نادية الجندي ودعمتني كثيرا وأقدر مشوارها الفني وبغير عليها جدا وعلى اسمها الكبير".

وأضافت زينة "نادي الجندي إنسانة مهذبة وبنت ناس وعائلتها محترمة وتتميز بالجدعنة".

وتابعت زينة "نادية الجندي ثروة قومية وقامت بتصوير أفلام مهمة في تاريخ مصر وعلينا ألا نسيء لها مطلقا".