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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة الفنان عمرو محمد.. أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد

عمرو محمد
عمرو محمد

بعد الأزمة الصحية للفنان عمرو محمد على وظهوره على كرسي متحرك ، واعلن انه مصاب بمرض نادر  ms او التصلب المتعدد وتسبب هذا المرض في أقعاده عن العمل، وتقوم على رعايته والدته وأشقائه.. 

نقدم تفاصيل اكثر عن المرض واسبابه واعراضه وطرق التعايش معه وفقا لموقع "healthdirect"

ماهو مرض التصلب المتعدد :

التصلب المتعدد هو مرض عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي, ويسبب تلفًا في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية والذي يدعى المايلين؛ مما يؤدي إلى تصلب في الخلايا وبالتالي  بطء أو  توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ و أعضاء الجسم.

أسباب التصلب المتعدد :

لم يتم تحديد السبب الرئيسي للتصلب المتعدد حتى الآن، لكن استطاع العلماء الوصول أنه يحدث بسبب خطأ مناعي يقوم بمهاجمة الدماغ أو النخاع الشوكي للجهاز العصبي. يعتقد معظم العلماء أن المرض يحدث بسبب بعض العوامل الجينية

أعراض التصلب المتعدد :

تظهر بشكل مفاجئ للمريض , وتختلف الأعراض في حدتها حسب درجة الإصابة ومكانها.
 

وتشمل:  الشعور بوخز أو  تنميل في الأطراف.
خلل في التوازن.
تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو عدم تمييز الألوان.
ضعف وإجهاد سريع.
صعوبة في الكلام.
تأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار.
الاكتئاب.
الإحساس بالإعياء.
التشنجات العضلية.
مشاكل في المثانة.
مشاكل في الأمعاء.
مشاكل في الرؤية.
صعوبة في الكلام والبلع.
الإحساس بآلام في العضلات والعظام.

التشخيص:

عن طريق الأعراض وربطها بوقت حدوثها و كيفيتها.
تقييم حالة المريض, ومراجعة تاريخه المرضي.
فحوصات سريرية.
بعض التحاليل مثل تحليل الدم.
سحب عينة من السائل الشوكي وتحليلها؛ للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية.
أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ.
اختبار  قياس  السيالات العصبية.

العلاج:

يهدف العلاج إلى التحكم بالأعراض المصاحبة للمرض, وإيقاف تطور المرض.

التعايش مع التصلب المتعدد:

الراحة.
ممارسة التمارين الرياضية.
تظهر أحيانًا أعراض التصلب  بعد التعرض للحرارة, على سبيل المثال: (حرارة الشمس, أو  عند الاستحمام بالماء الساخن, أو التعرض للهواء الساخن)؛ لذا ينصح المريض دائمًا بتجنب الحرارة قدر الإمكان.

تناول أغذية متوازنة صحية تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقوّي المناعة وتحافظ على عظام صحية.
تجنب الضغوطات.

التصلب المتعدد اسباب التصلب المتعدد health الاستحمام بالماء الساخن الجهاز العصبي المركزي الحبل الشوكي الخلايا العصبية

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