محافظ دمياط تناقش دعم العمالة غير المنتظمة وصناعة الغزل والنسيج مع وفد النواب

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، بمكتبها ،وفد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ،وذلك خلال زيارتهم للمحافظة والتى جاءت ضمن جولة ميدانية شملت محافظات "دمياط ، الغربية والدقهلية ".

وفى مستهل اللقاء الذى حضره النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب ، رحبت المحافظ باللجنة على أرض المحافظة، مؤكدة على أهمية الدور الذى تقوم به قوى عاملة النواب لوضع حلول مناسبة لكافة التحديات التى تواجهها العمالة بالمحافظات.

وناقشت المحافظ و اللجنة عددا من الملفات والتى جاء أهمها قطاع الغزل والنسيج وخطة تطوير المصنع القائم بالمحافظة و كذلك آليات دعم العمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأيضًا سُبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية ، حيث طرحت المحافظ عددا من القضايا المتعلقة بهذا الملف بمحافظة دمياط و التى تمثلت فى دعم العاملين بقطاع صناعة الأثاث وكذلك الصيادين باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة ، كما استعرضت كافة التحديات التى تواجهها تلك الفئات والجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد فى هذا الخصوص.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان بغرفتيه وذلك لدعم الجهود المبذولة بكافة الملفات ، وخدمة أبناء المحافظة و تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.