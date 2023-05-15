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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تناقش دعم العمالة غير المنتظمة وصناعة الغزل والنسيج مع وفد النواب

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، بمكتبها ،وفد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ،وذلك خلال زيارتهم للمحافظة والتى جاءت ضمن جولة ميدانية شملت محافظات "دمياط ، الغربية والدقهلية ".

وفى مستهل اللقاء الذى حضره النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب ، رحبت المحافظ باللجنة على أرض المحافظة،  مؤكدة على أهمية الدور الذى تقوم به قوى عاملة النواب لوضع حلول مناسبة لكافة التحديات التى تواجهها العمالة بالمحافظات.

وناقشت المحافظ و اللجنة عددا من الملفات والتى جاء أهمها قطاع الغزل والنسيج وخطة تطوير المصنع القائم بالمحافظة و كذلك آليات دعم العمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأيضًا سُبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية ،  حيث طرحت المحافظ عددا من القضايا المتعلقة بهذا الملف بمحافظة دمياط و التى تمثلت فى دعم العاملين بقطاع صناعة الأثاث وكذلك الصيادين باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة ، كما استعرضت كافة التحديات التى تواجهها تلك الفئات والجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد فى هذا الخصوص.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان بغرفتيه وذلك لدعم الجهود المبذولة بكافة الملفات ، وخدمة أبناء المحافظة و تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

توريد 35164 طن قمح لصوامع دمياط

دمياط التعاون مع القطاع الخاص التنمية المستدام الجهود المبذوله الدكتورة منال عوض محافظ دمياط العمالة الغير منتظمة الصناعة الوطنية صناعة الغزل والنسيج

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