توريد 35164 طن قمح لصوامع دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في بيان صادر عنها اليوم ، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ الشهر الماضى ، معلنة عن توريد ٣٥١٦٤.٥٩٨ طن من المحصول حتى الأمس..

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان .

كما أوضحت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وأشارت إلى أنها تقوم بمتابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.