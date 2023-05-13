أقل من ساعة ونص.. التفاصيل الكاملة للقبض على قاتل طفل دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء محمد عنان مدير ادارة البحث الجنائي بدمياط، من ضبط قاتل الطفل محمد البربري ابن قريه كفر العرب التابعه لمركز فارسكور بمحافظة دمياط والذى كان قد اختفي منذ عام ٢٠١٥ وتم العثور على جثته مدفونه بالرمال بمنزل تحت الإنشاء بالقرية أمس الأول.

كان قد ورد بلاغا إلى مركز شرطه فارسكور يفيد بالعطور على هيكل عظمى لطفل متغيب منذ ٨ سنوات مدفون بالرمال بمنزل تحت الإنشاء وعلى الفور انتقلت قوة امنيه لمكان الواقعه برئاسة اللواء محمد عنان مدير ادارة البحث الجنائي بدمياط.

فريق بحث لضبط قاتل الطفل

تم تشكيل فريق بحث مكون العميد محمد عزت ريس مباحث الجنائية بالمديرية، و الرائد أحمد موسي رئيس مباحث مركز فارسكور، و النقيب حسن نيازي ، والنقيب محمود ابوالفضل ،والنقيب يوسف صلاح لضبط الجانى وكشف غموض الواقعة.

وبالفعل بعد عمل التحريات وبسؤال أسرة الطفل، تم التوصل إلى الجانى و إلقاء القبض على الجانى بعد ساعه ونصف من اكتشاف جريمه قتل الطفل واكتشاف جثته مدفونة بالرمال بمنزل تحت الإنشاء.

اعتراف الجانى بارتكابه الواقعه

وتبين ان الجانى ويدعى محمد.ر.ا وله معلومات جنائية ومقيم بجوار منزل المجنى عليه.

وباستجوابه من قبل مدير إدارة البحث الجنائى وفريق البحث ، اعترف تفصيليا بجريمته وارتكابه الواقعه منذ ٨ سنوات وقام بتمثيل الجريمه في موقعها.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابه العامه للتحقيق واتخاذ اللازم.