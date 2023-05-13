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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مطاردة الأمن لقاتل محمد البربري في دمياط

والدة محمد
والدة محمد

آلة حادة وخشبة، أدوات استخدمها الجاني لقتل محمد البربري  ودفنه بالرمال بمنزل تحت الإنشاء بقرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط. 

ضربه بخشبة وطعنه بسكين

جاءت اعترافات الجانى، بأنه استخدم خشبة لضرب الصبي محمد، بعد أن قام بالتعدى جنسيا عليه، وخوفا من افتضاح أمره قام بضربه بخشبه على رأسه، وعندما صرخ طعنه بسكين كانت بحوزته، ولم تشفع صرخات الصبي ذات الخمس سنوات ونصف عند الجانى الذي اصطحب  الطفل إلى منزل تحت الإنشاء للتعدى عليه جنسيا.

القبض على الجانى في أقل من ساعتين

لحظات القبض على الجانى من قبل رجال الأمن كما يرويها عدد من الأهالى ممن تواجدوا لحظة إلقاء القبض عليه بعد أقل من ساعتين من اكتشاف جثة الصبي مدفونة بالرمال، أن النقيب حسن نيازى،  معاون مركز شرطة فارسكور، قام بمطاردة الجانى داخل القرية بعد أن كشفت التحريات الأولية أن محمد رضا القرص، وشهرته “الطيطة”، ومعروف عنه أنه شاذ جنسيا، هو من قام بقتل محمد بعد أن تعدى عليه جنسيا منذ 8 سنوات، ودفنه تحت الرمال بمنزل تحت الإنشاء، وكان عمر محمد وقتها 5 سنوات ونصف، وظل مدفونا تحت الرمال منذ عام 2015، ولم تكتشف الجريمة إلا منذ يومين.

وقال أحد الأهالى إن الجانى كان مسافرا بدولة الإمارات  لمدة سنتين، وعاد من فترة قصيرة، وفور توجه ضابط المباحث لإلقاء القبض عليه أمام الأهالى بالقرية، حاول الهروب، إلا أنه لم يتمكن وتم إلقاء القبض عليه. 

عقب إلقاء القبض على الجانى بعد أقل من ساعتين من اكتشاف الجريمة من قبل رجال الأمن، خرجت  القريه بأكملها وتجمع الأهالى حول رجال الأمن فرحين بإلقاء القبض عليه.

رجال الأمن توجهوا لمكان الواقعة وضبطوا الجانى

ترجع وقائع الحادث عندما تلقى اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بالعثور على جثة متحللة لطفل مختفٍ منذ 8 سنوات بقرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عنان، مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط، والذي انتقل إلى مكان الواقعة وأصدر تعليماته للرائد أحمد موسى، رئيس مباحث فارسكور، بتكثيف  الجهود لكشف ملابسات القضية، وقام مدير إدارة البحث الجنائى بسؤال أسرة الطفل وعدد من الأهالى والمقربين للأسرة، وتبين أن الجانى قريب من الأسرة، حيث استطاع إقناع الصبي بالسير  معه واصطحابه للعمارة محل الواقعة، وبالفعل تم إلقاء القبض على الجانى في خلال ساعتين من اكتشاف الجريمة. 


 
 
 

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دمياط إدارة البحث الجنائى التحريات الاولية التعدي جنسيا العثور على جثة الطفل محمد إلقاء القبض دولة الامارات

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