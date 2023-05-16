أيمن حمزة يكشف تفاصيل خطة مصر لتصدير الكهرباء لـ أوروبا.. وآخر تطورات محطة الضبعة النووية

تحدث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن العديد من الأمور منها خطة مصر لتصدير الكهرباء لـ أوروبا، والطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، وذلك خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

الكهرباء: نسعى لتحقيق الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن لدينا قدرة على توفير الاحتياجات الداخلية من الكهرباء.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء،: "لدينا قدرة على تصدير الكهرباء للخارج"، لافنا: "مصر دليها خطوط ربط كهرباء مع العديد من الدول"، مشيرا: "مصر تسعى لتحقيق الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا"، موضحا: "إيطاليا تمتلك بنية تحتية قوية للكهرباء".



وأوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء،: "نسعى للربط مع أوروبا عن طريق كل الطرق المتاحة"، لافتا: "قدرات مصر من الطاقة المتجددة ارتفعت، مصر قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته".





الكهرباء: طرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في البورصة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك أطروحات حكومية في قطاع الكهرباء قريبا.

وأضاف حمزة،: "سيتم طرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في البورصة وطرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف في البورصة"، لافتا: "الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص".

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيتم طرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في البورصة وطرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف في البورصة"، لافتا: "الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص".

وأكد: "الحكومة تولي أهمية لبرنامج الطروحات الحكومية في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات.





الكهرباء تكشف مصير محطة الضبعة النووية بعد الحرب الروسية الأوكرانية

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أهمية أعمال الربط الكهربائي التي تقوم بها الدولة مع قارتي أوروبا وأفريقيا، وآخر تطورات أعمال محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي.

أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجالات الطاقة؛ لافتًا إلى أنه تم طرح محطة كهرباء سيمنز في البورصة. وعن آخر تطورات محطة الضبعة النووية؛ أكد أن أعمالها تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، والأمور تسير في هذا الشأن بشكل جيد.

وأكد وصول أجزاء هامة لمحطة الضبعة النووية وجار تركيبها، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على أعمال المحطة؛ حيث إن الجانب الروسي مُلتزّم بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المُتفق عليه.

