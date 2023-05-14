الكهرباء تتيح خدماتها لذوى الاحتياجات الخاصة .. تفاصيل

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها المستمرة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر ومنهم المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة .



ووفقا لرؤية الدولة فى التحول الرقمى واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة بما يتوافق مع كافة الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحفظ سرية وخصوصية البيانات، تقدم وزارة الكهرباء خدماتها بطريقة تتناسب مع الجميع خاصة المواطنين ذوى الإعاقة .

حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ واطلاق تطبيقات جديدو خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لذوى الاعاقة لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء وهى ..

- تطبيقات الاتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاعاقة على الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاى Play Store



1- تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين

يتيح التطبيق التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر



رابط التطبيق على جوجل بلاى:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electricityblind



2- تطبيق خدمات الكهرباء للصم

يتيح التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق لغة الاشارة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية والصم

رابط التطبيق على جوجل بلاى :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kcg.electricitydeaf

3-تطبيق موظفي مركز الخدمة

حيث يتيح الترجمة بلغة الاشارة فيما بين الموظف والمواطن عن طريق الربط مع تطبيق الخدمات للصم واجراء المحادثة فيما بينهم بلغة الاشارة

- البدء فى توفير شاشات 43 بوصة تعمل باللمس بعدد من مراكز الخدمة للتعريف بخدمات الكهرباء والمستندات الخاصة بكل خدمة عن طريق لغة الاشارة



- البدء فى توفير أجهزة تابلت بعدد من مراكز خدمة للترجمة بلغة الاشارة بين الموظف والمواطن من أصحاب الإعاقة السمعية والصم.



ومن المتوقع أن تحقق هذه التطبيقات التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركات التابعة للعملاء .

- وجدير بالذكر أنه يتم تقديم خدمات شكاوى الكهرباء وانقطاع التيار عبر تطبيق واصل لخدمات ذوى الاعاقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوى الاعاقة من الصم والبكم بلغة الاشارة.



رابط التطبيق على جوجل بلاى :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.wasel

كما تجدر الاشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط التالى :

https://eservices.eehc.gov.eg/



والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (اندرويد – ايفون)



رابط التطبيق اندرويد (Google Play) :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc

رابط التطبيق على ايفون App Store :

https://apps.apple.com/eg/app/خدمات-كهرباء-مصر/id1583743351



