بدلا من الاتصال بـ121.. تطبيق جديد على الموبايل للإبلاغ عن انقطاع الكهرباء

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدماتها للمواطنين بطرق مختلفة من أجل التسهيل عليهم فى تلقى الخدمة بطريقة مريحة وبجودة أعلى .



وذلك فى إطار جهود وزارة الكهرباء المستمرة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر.



كما أنه وفقا لرؤية الدولة فى التحول الرقمى واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة بما يتوافق مع كافة الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحفظ سرية وخصوصية البيانات.

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ واطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء



وذلك استكمالا لأعمال المنصة الموحدة الخدمات الكهرباء الذكية التى وصل عدد المستخدمين لها منذ بداية عملها فى 1/7/2020 وحتى الآن إلى 3.5 مليون مستخدم بما يزيد عن 3.6 مليون طلب خدمة من الخدمات المتنوعة على المنصة والتى وصلت إلى (25) خدمة.

والتطبيقات الجديدة الخاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء هى عبارة عن تطبيقين للهواتف الذكية (اندرويد و ايفون) وهى ..



- تطبيق طوارئ الكهرباء



وهو تطبيق خاص بالابلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121



الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency

رابط الايفون (App Store)

https://apps.apple.com/eg/app/طوارئ-الكهرباء/id1660420335



وهذا التطبيق يحقق التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها شركات التوزيع للعملاء



كما تجدر الاشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط التالى :

https://eservices.eehc.gov.eg/



والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (اندرويد – ايفون)



رابط التطبيق اندرويد (Google Play) :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc

رابط التطبيق على ايفون App Store :

https://apps.apple.com/eg/app/خدمات-كهرباء-مصر/id1583743351