عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا

صدى البلد

يتفاجأ كثير من المواطنين بأن هناك خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع، خاصة وقت الشحن، دون معرفة السبب.

ويستعرض “صدى البلد” لقرائه المعلومات التى تتعلق بالرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بكارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى:

txt

أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء أبو كارت وطريقة حلها

txt

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

1- خصم أقساط

بعض العدادات مسبوقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (كارت)، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

كما أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

2- خصم فرق الشريحة

يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويتم خصم 28 جنيها كفرق الانتقال من شريحة لشريحة حسب الأسعار الحالية.

- خصم مبلغ 145 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.

-  خصم مبلغ 185 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.

- كيفية حساب قيمة الخصم

كيفية حساب قيمة خصم فرق الشريحة، فمثلا نوضح لماذا يتم خصم 28 جنيها بعد الانتقال للشريحة الثالثة وهي:

حساب أول 50 كيلو وات (الشريحة الأولى) × 48 قرش= 24 ج +1 جنيه خدمه عملاء = 25 جنيها.

يتم حساب ثاني 50 كيلو وات (الشريحة الثانية) × 58 قرش = 29 ج+1 جنيه خدمه عملاء = 30 جنيها، وإجمالى الشريحتين 55 جنيهًا لأول 100 كيلو وات.

وإذا تم تخطي استهلاك المشترك الـ100 كيلو أصبح 101، هذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك لأن الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر لـ200 كيلو وات ساعة، وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة أخرى بسعر الشريحة الثالثة وهو 77 قرشا، بمعنى أن 100 كيلو وات × 77 قرش= 77 جنيها + 6 جنيهات خدمة عملاء = 83 جنيهًا، لذلك يتم خصم 28 جنيهًا دون معرفة المشترك سبب الخصم، لأنه أصبح سعر الـ100 كيلو وات 83 جنيهًا بدلا من 55 جنيهًا، 83 - 55= 28 جنيهًا وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.

لذلك عندما يتعدى المشترك الـ100 كيلو وات شهريا (شريحة 3) يتم خصم 28 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة تعود من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما يتعدى استهلاك المشترك الـ 650 كيلو وات شهريا (شريحة 6)، يتم خصم 145 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- عندما يتعدى استهلاك المشترك 1000 كيلو وات شهريا (شريحة 7)، يتم خصم 185 جنيها فرق سعر شريحة، لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

- الخصم والمكان "مغلق"

يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بـ"المقروء بصفر"، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.

- خصم مقابل خدمة العملاء

يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (جنيهان).
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتى 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيها).
- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات (40 جنيها). 

- خصم الرسوم والدمغات

خصم الرسوم والدمغات والخصم الذى يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع لسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونا مع نهاية الشهر.
 

عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع شركات توزيع الكهرباء الكهرباء كارت عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

أسعار اللحوم الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

ترشيحاتنا

واشنطن في مواجهة سقف ديونها باجتماع مجموعة الدول السبع.. تفاصيل

تعاون بعد عداوة.. الصين وأستراليا يزيلان العقبات التجارية بين البلدين |تفاصيل

إلغاء رحلات القطارات وإصابة 4 أشخاص.. تأثيرات زلزال اليابان

مجدداً ..اندلاع الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان

محيي الدين: مصر نجحت في تشكيل صندوق للخسائر والأضرار الناتجة من المناخ

طليقة من يؤتمن على العرض.. محامية توضح حقوقها بعد رميها في الشارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ