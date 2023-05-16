عبدالباقي جمال: أنا صاحب قرار الرحيل عن غزل المحلة.. ووادي دجلة صنع اسمي

كشف عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة السابق سبب رحيله في وقت سابق عن تدريب غزل المحلة.



قال عبد الباقي جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا اللي قررت أمشي من غزل المحلة الناس بتعمل حساب الجماهير على حساب الفرقة"



أضاف: "الأرقام اللي باخدها من غزل المحلة كفلوس لما كنت مدرب أرقام قليلة جدا أنا بحب غزل المحلة عشان جماهيره"



وواصل: "لكن مش سهل النجاح في غزل المحلة، لكنه نادي جماهيري ونادي تاريخ، نادي يضيف ليك كتير جدا"



واختتم: "أنا ابن وادي دجلة، وماجد سامي له فضل كبير عليا، ووادي دجلة هو اللي عملني مدرب"