وكيل وزارة التنمية المحلية السابق: مصر اتخذت خطوات عديدة للقضاء على الفساد

قال اللواء مصطفى سعد وكيل وزارة التنمية المحلية سابقا؛ إن الفساد موجود في جميع دول العالم لكن مصر تحتل مراكز متأخرة فيه وذلك منذ عصر جمال عبد الناصر والسادات ومبارك لكن الجديد في دستور 2014 في المادة 218 وضع بعض التشريعات لتقليل حجم الفساد والقضاء عليه.

أضاف مصطفي سعد خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية برئاسة تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي مع الاعلاميه رشا مجدي؛ أن الفساد من أهم القضايا في مصر لكن الدوله اتخذت اجراءات مختلفة للقضاء عليه وأول هذه الخطوات اجراء الإنتخابات محلية منتخبة ويكون لدى المواطنين وعي بأهمية المجالس المحلية ؛ مشيرا إلى ان وظيفة المجالس المحلية هي مراقبة الاجهزة المحلية.

وتابع أن هيئة الرقابة الإداريه تقدم دورات لكل الراغبين في التعمق في علم مكافحة الفساد وهذه تعتبر خطوات هامة جدا ساعدت في تقدم مركز مصر في مواجهه الفساد مشيرا إلى أن الفساد موجود وسيظل موجود ولن ينتهي؛ مؤكدًا على أن القوانين تعمل على مواجهته بشكل كبير.

وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الحكومه في مجال الرقمنه تساعد بشكل كبير على القضاء على الفساد؛ بالإضافه الى تيسير تقديم الخدمات على المواطن وتسهيل الخدمات بشكل عام وسيعود اثرها الايجابي خلال الفترات القادمة.