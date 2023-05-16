عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة التنمية المحلية السابق: مصر اتخذت خطوات عديدة للقضاء على الفساد

الرقمنة
الرقمنة

قال اللواء مصطفى سعد وكيل وزارة التنمية المحلية سابقا؛ إن الفساد موجود في جميع دول العالم لكن مصر تحتل مراكز متأخرة فيه وذلك منذ عصر جمال عبد الناصر والسادات ومبارك لكن الجديد في دستور 2014 في المادة 218 وضع بعض التشريعات لتقليل حجم الفساد والقضاء عليه.

أضاف مصطفي سعد خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية برئاسة تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي مع الاعلاميه رشا مجدي؛ أن الفساد من أهم القضايا في مصر لكن الدوله اتخذت اجراءات مختلفة للقضاء عليه وأول هذه الخطوات اجراء الإنتخابات محلية منتخبة ويكون لدى المواطنين وعي بأهمية المجالس المحلية ؛ مشيرا إلى ان وظيفة المجالس المحلية هي مراقبة الاجهزة المحلية.

وتابع أن هيئة الرقابة الإداريه تقدم دورات لكل الراغبين في التعمق في علم مكافحة الفساد وهذه  تعتبر خطوات هامة جدا ساعدت في تقدم مركز مصر في مواجهه الفساد مشيرا إلى أن الفساد موجود وسيظل موجود ولن ينتهي؛ مؤكدًا على أن القوانين تعمل  على مواجهته بشكل كبير.

وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الحكومه في مجال الرقمنه تساعد بشكل كبير على القضاء على الفساد؛ بالإضافه الى تيسير تقديم الخدمات على المواطن وتسهيل الخدمات بشكل عام  وسيعود اثرها الايجابي خلال الفترات القادمة.

 

إجراء الانتخابات الرئيس السيسي الرقابة الإدارية الرقابة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

إعلامي: محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

حزنت على وفاة والدها.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

ملايين بالجملة مهربة.. التحفظ على أموال سوري في واقعة النقد الأجنبي| تفاصيل

ترشيحاتنا

" الصحفيين " تكرم أسماء رموز النقابة الراحلين

أول تحرك برلماني بشأن حريق معرض شباب مصر بـ بني سويف

عيار 21 يسجل 2,290 جنيه.. هبوط جديد فى أسعار الذهب

شاحنة عملاقة تصطدم بموكب الزفاف | فرح يتحول إلي جنازة بالأردن

آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

مخطط خبيث لصن داونز للإيقاع بالأهلى.. هل يتدخل الكاف قبل مباراة النهائي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير خطير من العثور على حشرة السمكة الفضية داخل المنازل في بريطانيا

بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ