مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: أريحية مطلقة للحديث فى أى موضوع

قال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إننا قمنا بجولات منذ عدة أشهر فى بالمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب المقاهي ، لنسأل الشباب عما يحتاجونه من لجنة الشباب، وهناك أكثر من محور سنتحدث فيه مثل اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية والتحديات التى تواجه رواد الأعمال، والشباب الدارسين فى الخارج والرياضة فى مصر وملف الوعى والخاص بالتحولات الجيلية".

وأضاف فتحي، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ : أنه من الأفضل تحديد المحاور التي يرغب الشباب فى الحديث عنها، ونحن فى المحور المجتمعى التى تضم 7 لجان من بينها لجنة الشباب، سيكون هناك الأريحية المطلقة للحديث فى أى موضوع، لكن المهم هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".

وأشار إلى أن هناك غياب للوعى بشكل كبير بين الشباب سواء فى المدارس أو الجامعات أو الخريجين فيما يتعلق بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية ومواجهة التحديات المختلفة، مضيفا أن من أوائل الملفات التى تحدث فيها الشباب هو ملف الرياضة فى مصر.