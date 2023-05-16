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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال ينتهى من تسجيل أغنية متحملانى

حمادة هلال
حمادة هلال

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنية جديدة بعنوان “متحملانى” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب حيث انتهى من تسجيلها ويضع اللمسات الأخيرة لها الأيام القليلة المقبلة. 

أغنية “متحملانى” غناء حمادة هلال و كلمات وألحان مصطفى شكرى.  

يذكر أن ‏الفنان حمادة هلال قال إن السوشيال ميديا أصبحت صعبة جدا والناس بتقلد بعضها في الكومنتات، مؤكدا أنه متابع جيد للسوشيال ميديا ولكنه لا يصرف كثيرا عليها لكي يحصل على الدعم وأشياء من هذا القبيل.

وكشف الفنان حمادة هلال، عن حقيقة سخريته من محادثة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حمادة هلال عبر خاصية “الاستوري”: “والله العظيم مش انا اللي كاتب الكلام ده فيه اخ وزميل موجود في صفحتي الرسمية وحب يهرج وشيلت الهبل ده واسف جدا".

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علي جانب آخر، أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق.

وطرح حسن شاكوش برومو أغنية جديدة له، باسم ""عبستك إزاي يا دنيا"، وهو التريند الذي ساهم في انتشار اسمه كثيرا مؤخرا، ردا على رسائل مكتوبة بطريقة خاطئة نشرتها زوجته في محادثات خاصة بينهما.

وسخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

وظهر حسن شاكوش برفقة فتاة وقال في مقطع الفيديو ساخرا :" عبستك إزاي وانتي مش بستاني".

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