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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميار الببلاوى كلمة السر.. وفاء مكى تكشف مفاجآت جديدة فى قضية تعذيب الخادمتين

وفاء مكى
وفاء مكى

اقامت الفنانة وفاء مكى مؤتمرا صحفيا تكشف فيه كثير من تفاصيل قضية تعذيبها للخادمتين والتى سجنت فيه منذ 23 عاما.

وقال وفاء مكى: ميار الببلاوي عرفت الحقيقة من 23 سنة وكانت بتقولي هشهد معاكي، ولكنها فجأة اختفت وبقيت أحاول أوصلها ومعرفتش وبقت تتقطع من جواها.

وأضافت وفاء مكي: ميار الببلاوي جوزها سفرها برا مصر 7 شهور لحد ما القضية خلصت ورغم كدا اتطلقت بعدها بسنتين، ودلوقتي بعد ما ميار اعترفت بيومين غيرت كلامها تاني، ومع الأسف أنا معنديش شهود في القضية.

وفاء مكى

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في أحد البرامج التليفزيونية.

وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما، وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتى تتخلص من عقدة الذنب.

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وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي، فإنها اتهمت بتعذيب وحرق الخادمات لديها، وبالفعل بدأت التحقيقات، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها إلى هجوم كبير، ولا تزال توابعها تطاردها حتى الآن.

ولم تمر عدة ساعات، حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في أحد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها على مدار 23 عاما.

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل، وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من إحدى القرى للعمل في المنازل، واكتشفت حينها “الببلاوي” أن واحدة من الفتيات تعاني الصلع، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي، وأن الفتاة كانت تعمل لدى الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي أنها رفضت تعيين الخادمتين خوفا من نقل أي مرض جلدي إلى ابنها الرضيع، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت أن هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها إلى سوريا، وعاد بها بعد 7 أشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات، ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة، وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع لوالد الفتيات حتى يقوم بحرقهما بعد أن أعطى لهن منوما، واتهم وفاء مكي بذلك، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

الفنانة ميار الببلاوي الفنانة وفاء مكي الفنانة هند عاكف براءة وفاء مكي قضية وفاء مكي

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