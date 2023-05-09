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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

هند عاكف
هند عاكف

أثارت الفنانة هند عاكف حالة من الجدل  بعد كشسفها عن مكالمة بينها وبين الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى والتى تؤكد فيها براءة الفنانة وفاء مكى فى قضية تعذيب الخادمتين. 

وقال هند عاكف فى مداخلة هاتفية ببرنامج “ملفات” : "ميار الببلاوى اتصلت بى وقالت  لى اننى لدى دليل براءة الفنانة وفاء مكى فى قضية تعذيب الخادمتين. 

واضافت هند عاكف : “قالت لى أن ضميرها يؤنبها، وخايفة تقابل ربنا قبل ما تقول شهادة الحق وأنا عارفة إن وفاء بريئة ومظلومة، وميار قالت إن جالها تهديدات بدبح ابنها لو شهدت مع وفاء بالحق، وزوجها سفرها سوريا لإنه كان خايف عليها وعلى ابنها”. 

وفسرت هند عاكف سبب اخفاء ميار الببلاوى لهذا الدليل كل هذه السنوات قائلة : “إحنا مش عارفين ظروفها النفسية كانت إيه، ووجهة نظري إنها كانت خايفة على ابنها، لكن هي غلطت وندمت، ومعنى إنها تحكيلي إنها كانت عايزة تثبت براءة وفاء”. 

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وفاء مكى وميار الببلاوى

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في احد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب.

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي فإنها كانت قد اتهمت بتغذيب وحرق الخادمات لديها ، وبالفعل بدأت التحقيقات ، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها ، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها الي هجوم كبير ، ولا تزال توابعها تطاردها حتي الآن .

ولم يمر عدة ساعات حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما .

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من احدى القرى للعمل في المنازل ، واكتشفت حينها “ الببلاوي ” ان واحدة من الفتيات تعاني الصلع ، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وان الفتاة كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي انها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نقل اي مرض جلدي الي ابنها الرضيع ، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت ان هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك ، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها الي سوريا ، وعاد بها بعد 7 اشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع الي والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد ان اعطي لهن منوما ، واتهم وفاء مكي بذلك ، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

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