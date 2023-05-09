بينى وبينها القضاء.. ميار الببلاوى تفتح النار على وفاء مكى

أعلنت الفنانة ميار الببلاوى تراجعها فى شهادة تعذيب الخدامتين الخاصة بالفنانة وفاء مكى.

وكتبت ميار الببلاوى منشور عبر حسابها بفيسبوك ؛" يعنى البنت مشيت من عند وفاء خلصانه وهى الى رمتها وأختها هربت تانى يوم يبقى كلام الشاهد مظبوط ياناس ويبقى البنات جولى قبل ميروحوا عندها وكمان انا لو كنت قلت الى انا كنت فاهماه غلط ساعتها كنت هتحاكم زى الفنانين الى اتهموا بالشهاده الزور".

وأضافت:" وفعلا ولا كان كلامى هيقدم ولا هياخر طيب ليه الست وفاء مطلبتنيش للشهاده ودالى اتقلى لو محامين وفاء شايفين ان فى اى ثغره كانت طلبتنى للشهاده وبالنسبه لجزىيه انى طلعت عينهم علشان اقول الكلام الى عندى فانا قلته مع اكبر اعلاميه وفى قناه محترمه وبمنتهى الشفافيه هلى مطلوب منى الف على كل القنوات والمواقع علشان اقول حاجه لاهى دليل براءة ولا معايا اى دليل خالص ولما شفت التحقيقات وسمعت شاهد العيان ربط الأحداث عرفت ان الحمد لله البنات نزلوا من عندى على وفاء مش العكس".

وتابعت:" يعنى واقعة التعذيب مؤكدة بعد ماكانوا عندى مش قبل وبكده يبقى الست مذنبة والمحكمة والمباحث والطب الشرعى لا غبار عليهم سبحان الله مش حق وفاء اللي رجع حق البنتين اللي شافو العذاب وربنا يفكهم من رقبتى انما الأستاذة وفاء اللي طالعة فى كل مكان تشوه صورتي وتبين إنى كتمت شهاده كذابة وبينى وبينها القضاء العادل".

وفاء مكى وميار الببلاوى

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في احد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب.

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي فإنها كانت قد اتهمت بتغذيب وحرق الخادمات لديها ، وبالفعل بدأت التحقيقات ، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها ، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها الي هجوم كبير ، ولا تزال توابعها تطاردها حتي الآن .

ولم يمر عدة ساعات حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما .

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت بإحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من احدى القرى للعمل في المنازل ، واكتشفت حينها “ الببلاوي ” ان واحدة من الفتيات تعاني الصلع ، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وان الفتاة كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي أنها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نقل اي مرض جلدي الي ابنها الرضيع ، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت ان هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك ، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها الي سوريا ، وعاد بها بعد 7 اشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع الي والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد ان اعطي لهن منوما ، واتهم وفاء مكي بذلك ، حيث كان يرغب في الانتقام منها.