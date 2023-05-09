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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

وفاء مكى
وفاء مكى

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى منشورا جديدا تكذب فيه الفنانة وفاء مكى فى قضية تعذيب الخادمتين بعد أن صرحت بأنها بريئة. 

وقالت ميار الببلاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"اللهم لك الحمد ربنا ظهرت الحقيقة من شاهد عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، سؤال إيه اللى بتعمليه ده يا وفاء، أنا قلت إن في موقف حصل لكن كده أتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسى عليه غيري وتمثلي البراءة، أوعلشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا".

ميار الببلاوى 

واضافت ميار الببلاوى : "أنا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله إنه كان ولا هيقدم ولا يأخر سؤال فين دليل براءتك دا؟، أنا قلت للناس إنه حصل كذا فقط، واللي حصل دا ملوش أي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد دا، وبعد مقريت التحقيقات والتقارير قد إيه أنا كنت هبلة وفي كل مكان تكذبي وأنتِ عارفة إنك مش مظلومة، وأنا الحمد لله أتاكدت إنك مذنبة، والحكم عين الحقيقة كده لما جولى مكنوش جايين من عندها، وكده المخدمتيه كذابة، شاهد العيان ده ريح قلبي، اخرسي بقى حسبى الله ونعم الوكيل فيكي، لا وليكي عين تكذبي وتقولي إنك بريئة، وقال كمان مش مسمحاني أخس.

خلال الساعات الماضية أعيد فتح ملف قضية الفنانة وفاء مكي إعلاميا ، بعد الحكم عليها في تلك القضية منذ أكثر من 23 عاما بالسجن عشر سنوات بتهمة تعذيب خادمتين كانتا تعملان لديها .

وعلي الرغم من مرور كل تلك السنوات ، إلا أن إعادة فتح القضية إعلاميا، جاء بسبب شهادة من الفنانة ميار الببلاوي كانت قد أخفتها 23 عاما ، بسبب تعرضها للتهديد.

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وفاء مكى وميار الببلاوى

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في احد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب.

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي فإنها كانت قد اتهمت بتغذيب وحرق الخادمات لديها ، وبالفعل بدأت التحقيقات ، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها ، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها الي هجوم كبير ، ولا تزال توابعها تطاردها حتي الآن .

ولم يمر عدة ساعات حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما .

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من احدى القرى للعمل في المنازل ، واكتشفت حينها “ الببلاوي ” ان واحدة من الفتيات تعاني الصلع ، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وان الفتاة كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي انها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نقل اي مرض جلدي الي ابنها الرضيع ، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت ان هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك ، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها الي سوريا ، وعاد بها بعد 7 اشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع الي والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد ان اعطي لهن منوما ، واتهم وفاء مكي بذلك ، حيث كان يرغب في الانتقام منها. 

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