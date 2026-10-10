جوتيريش: نافانيثيم بيلاي عملت من أجل الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الجمعة/ نافانيثيم بيلاي بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وقال جوتيريش - في منشور عبر منصة "إكس" - إن بيلاي عملت على مدى عقود من أجل الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها ظلت صوتا مستقلا وثابتا للعدالة في خضم بعض من أبرز القضايا القانونية الدولية في العصر الحالي.

وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وتعد جائزة نوبل للسلام خامس جوائز نوبل التي أعلن عن الفائزين بها هذا الاسبوع، بعد جوائز الطب والكيمياء والفيزياء والأدب، فيما من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية يوم الاثنين المقبل. ومن المقرر تسليم الجوائز خلال احتفال يقام في العاصمة السويدية ستوكهولم في العاشر من ديسمبر المقبل.