بدون الشنب|ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى: إنت رايح الجامعة؟ والفنان يرد: بتتنمري

نشر صورة ..

نشر الفنان أحمد العوضى صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ظهر فيها بدون الشنب الذى كان ظهر به فى آخر أعماله مسلسل “ضرب نار”.

وعلق أحمد العوضى على الصورة :"صباح الفل علي كل اخواتي" وكانت الصورة مادة خصبة لتعليق متابعيه حيث داعبه الكثير من متابعيه وكان من بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز والتى علقت على صورة زوجها : “انت رايح الجامعة” وهو ما دفعه للرد عليها قائلا: “ يسطا انت بتتنمرى” بينما علق محمد نور على الصورة قائلاً: “عمهم”.

أحمد العوضى

أحمد العوضى

وكان آخر أعمال أحمد العوضى مع ياسمين عبد العزيز مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من بطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.

وكان قد أكد الفنان أحمد العوضي، أن موسم رمضان الحالي، شهد منافسة قوية في الاعمال الدرامية لإرضاء المشاهد المصري، مشيرا إلى أن هدفنا كان تقديم مسلسل مميز.

وقال أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كان لا بد من تقديم عمل مميز، فكان مسلسل “ضرب نار”.

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن "الناس زعلت إن "مهرة وجابر" سابوا بعض في المسلسل بس دي دراما في الأخر، معبرا عن سعادته بنجاح المسلسل.