رقصة فيفي عبده مع عمرو دياب تثير الجدل .. شاهد

نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور.

وظهرت فيفى عبده فى الفيديو وهى ترقص مع المطرب عمرو دياب وقامت بتقبيله وهو ما أثارت حالة من الجدل عبر حسابها بين متابعيها.

وجاءت بعض التعليقات سلبية بينما حرص عدد كبير من متابعيها على توجيه التحية لها وإعجابهم بالفيديو ولعل من أبرز هؤلاء الفنانة جومانا مراد التى قالت: “قمر يا فوفا”، وبينما قالت ابنة فيفى عبده "عزة مجاهد": بسم الله ما شاء الله يا فوفا ربنا يحفظك قمرايه حبيبتي".

كما علقت المطربة مروة ناجى قائلة : “فوفا القمر” واكتفت الفنانة هند صبرى بتعليق من خلال ايموشن قلب.

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فيفى عبده

‌دخلت فيفى عبده عالم السينما بأدوار صغيرة، أول مرة لها فى التمثيل بفيلم “عظماء الإسلام” سنة 1970، و لم تتوقف فيفى عند هذا الدور و لكنها أكملت طريقها فى التمثيل السينمائي فشاركت ايضًا فى الكثير من الأفلام منهم: 1965 صبيان و بنات، 1985 تل العقارب، 1972 الخوف، 1997 امرآة و خمسة رجال، 2000 زنقة ستات، 1992 الستات، 2012 مهمة فى فيلم قديم.



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‌كما ايضًا لها تجارب على خشبة المسرح أثبتت فيها قدرتها على التمثيل المباشر، و إليكم بعض من أعمالها المسرحية:‌ 1994 حزمنى يا، 1990 اخطف واجري، 1997 قشطة وعسل، 2019 ينانوة جليعة “عرضت في الكويت”.

‌و فى السنوات الأخيرة توالت أعمالها التليفزيونية و شاركت فى العديد من المسلسلات منها:

‌2003 الحقيقة و السراب، 2005 الست أصيلة، 2006 سوق الخضار، 2011 كيد النسا، 2012 كيد النسا الجزء الثانى، 2015 يانا يا انتي، 2019 مملكة الغجر وشغل فى العالى.

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‌و لها تجارب معدودة فى البرامج و هم:

‌2004 سلام مربع على قناة إيه آر تي أفلام 2، و غابت 10 سنوات عن تقديم البرامج و عادت إلينا من جديد عام 2014 أحلى مسا على قناة إم بي سي مصر، 2015 خمسة مووواه، على قناة تن، و تشارك فى رمضان 2020 ببرنامج خلى بالك من فيفى على إم بي سي مصر.

آخر الأعمال الفنية لـ فيفي عبده

ويذكر أن مسلسل " شغل في العالي "، يعد آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها فيفي عبده، وتدور أحداث العمل حول البطلتين "جليلة" و"شرويت"، إمرأتان مختلفتان يجمعها حظهما السيئ وزيجاتهما الفاشلة، لتفكران في تكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، وفى تطورّ كوميدي سريع للأحداث تتبادل السيدتان الخبرات والمهارات للنجاح في المهمّة، فعلّمت شيرين رضا خلال الاحداث كيف تتحدث فيفي عبده لغات وأساليب الإتيكيت وكيف ترتدى ملابس أنيقة، والأخيرة علمت الأخري كيف توقع الرجال بغرامها، محذّرة إياها من الوقوع هي في حبّهم، ولكنّ بداية النهاية ستكون عندما تقعان الإثنتان في حبّ الشاب معتصم في محلّهم المخصّص لتبييض الأموال، هو الذي من المفترض أن يكون مشروع ضحيّة جديدة، مثل باقي الرجال الميسورين لكنّ القلب سيسيطر على المنطق والأهداف، فتدخل الإثنتان في علاقة سرّية معه.